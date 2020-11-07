Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğü görevine atanan Yücel, yeni görevine 2 Kasım'da başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Yücel, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Divriği İşletmesinde meslek hayatına başladı.

2011'den bu yana TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'de genel müdür olarak çalışan Yücel, üç yıldır Altın Madencileri Derneği Başkanlığı görevini de yürütüyordu.