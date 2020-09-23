Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi görevlileri, Erzincan ve Tunceli kırsalında terör örgütü adına yaklaşık 10 yıldır sabotaj eylemleri planlayan ve yapan terörist 33 yaşındaki Ahmet Herdem'in kara yolu ile İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığını belirledi.

Derinleştirilen çalışmalar çerçevesinde Amasya ve Şanlıurfa polisleri ile irtibata geçen Erzincan polisinin koordinesinde, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan "Baver-Çektar" kod adlı söz konusu teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Takibe alınan terörist polisin takibi sonucu bir süre önce Amasya'da yakalandı. Yakalandığı sırada üzerindeki el bombasını çekerek intihar eylemi yapmak isteyen terörist, polislerce etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Zanlıdan üzerindeki el bombasının yanı sıra 2 sahte kimlik ile Erzincan kırsalında araziye gömdüğü uzun namlulu silahı da ele geçirildi.

İstanbul'a sabotaj eğitim için gidiyordu

Erzincan'a getirilerek İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguya alınan terörist Herdem'in İstanbul'a, Erzincan ve Tunceli kırsalında eylem planlaması yapmak ve sabotaj eğitimi için gittiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Erzincan'da tutuklandı

Terör örgütü adına kırsalda sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirlenen teröristin Erzincan ve Tunceli'de birçok el yapımı patlayıcı ile saldırı eyleminin planlayıcısı ve faili olduğu tespit edildi. Terörist Herdem polisteki işlemlerinin ardından Erzincan'da adliyeye çıkarıldı.Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan terörist, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine konuldu. Kentte, bu teröriste yardım ve yataklık yapan kişi ya da kişilere yönelik operasyonların ise sürdüğü belirtildi.