İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimliklerini açıkladı.

Soylu, operasyonda ölü ele geçirilen 2 teröristin birçok olayın faili turuncu kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman olduğunu belirtti.

Yüksekova'daki operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın kanının yerde kalmadığını ifade eden Soylu, "Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun." dedi.