Turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birçok olayın faili turuncu kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimliklerini açıkladı.
Soylu, operasyonda ölü ele geçirilen 2 teröristin birçok olayın faili turuncu kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman olduğunu belirtti.
Yüksekova'daki operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın kanının yerde kalmadığını ifade eden Soylu, "Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun." dedi.
Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova’da, bir çok olayın failleri; Turuncu Kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi.— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) September 13, 2020
Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun...
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