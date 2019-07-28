İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'ta Cudi Dağı ve Bestler Dereler bölgesinde, Ağrı'da Tendürek Dağı'nda il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cudi Dağı'nda Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist, Bestler Dereler bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, Ağrı Tendürek Dağı'nda Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ise 2 terörist olmak üzere toplam 8 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden biri Turuncu Kategoride aranıyordu

Ağrı'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 600 bin lira ödülle aranan turuncu kategoride yer alan Agir kod adlı Uğur Arslan olduğu belirlendi.

Kaynak: AA