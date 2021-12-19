Tüm testler yapıldı, hazırlıklar tamamlandı. Türksat 5B haberleşme uydusunun uzaya fırlatılmasına sayılı saatler kaldı.

Türksat 5B uydusunun uzay yolculuğu için gözler ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nde olacak.

Saat 06.58'de uzaya fırlatılacak Türksat 5B uydusu Türkiye'nin haberleşme gücüne güç katacak.

Uydu, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. O anlar Türksat'ın Ankara Gölbaşında bulunan yerleşkesinden de anbean takip edilecek.

Türksat 5B'nin devreye alınmasıyla, Türkiye’nin veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak.

Türksat 5B'nin ömrü 35 yıl olacak

Türksat 5B uydusu; Ortadoğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.

Geniş bant veri kapasitesiyle büyük bir nüfusa ticari servis hizmeti sunacak.

Uydunun devreye alınmasıyla Türksat'ın haberleşme uydularının sayısı beşe çıkacak. Türksat 5B'nin ömrü 35 yıl olacak.

Türksat 6A 2023'te uzaya gönderilecek

Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın da üretim ve entegrasyon faaliyetleri devam ediyor.

Türksat 6A tamamlandığında Türkiye, dünyada kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülke arasına girecek.

Uydunun, 2023 yılında uzaya gönderilmesi hedefleniyor.