ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılması planlanan Türksat 5A'nın fırlatılışı ertelendi. Ertelenin gerekçesi henüz açıklanmadı. Ancak TRT Haber'in ulaştığı "Fırlatma Görevi İcra Hava Tahmini" belgesinde, havanın kalın ve parçalı bulutlu olduğu görülüyor.

Fırlatmanın bu yüzden ertelenmiş olabileceği belirtiliyor.

Yörünge hakkını 30 yıl boyunca güvence altına alacak

Beşinci nesil olan Türksat 5A, aynı zamanda Türkiye'nin ilk elektrik itme sistemli uydusu olma özelliğini taşıyor.

Uydu manevra ömrü ile 31 derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge hakkını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

Türksat 5A, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.