Türkiye, uzaydaki gücüne güç katmaya hazır. Türksat 5A uydusu, Türkiye saati ile sabah 04.28'de uzaya fırlatılacak. Türkiye'nin uzaydaki aktif uydu sayısı 7'ye çıkacak.

Türksat 5A, yörüngedeki konumuna ulaşmak için yaklaşık dört ay yolculuk yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da tarihi anlar öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, Türksat 5A'nın hayırlı uğurlu olmasını diledi.

30 yıl hizmet verecek

SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD/Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak uydu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

Uydu, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

Yılın ikinci çeyreğinde hizmete girecek

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A'nın, 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden uzaya fırlatılması dolayısıyla eş zamanlı Türksat Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen programa katılacak.

Türksat 5A ve 5B'nin yapım süreci

Türksat 5A ve 5B uydularının tasarım ve üretim faaliyetleri, Airbus D&S firmasının Fransa ve İngiltere'deki tesislerinde yapıldı. Türksat 5B'nin de 2021'de uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

Yeni uydularla sadece yayıncılık alanında değil, uydudan geniş bant internet sağlama kabiliyetinde de büyük bir kapasiteye sahip olunacak.

Türkiye, yeni uyduların fırlatılmasıyla oluşacak filosuyla Asya'da, Türk Cumhuriyetleri dahil Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından sabah 04.28 itibarıyla hizmet vereceği yörüngesine fırlatılacak olan, Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.