Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun SpaceX firmasına ait Falcon-9 roketi ile ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacağını açıklamıştı.

Türksat 5A uydusu SpaceX firmasının 2021 yılında gerçekleştireceği ilk fırlatma olacak.

Bakan Karaismailoğlu, "Yeni yılın ilk günlerinde, hummalı çalışmalar sonucu hazırlıklarını tamamladığımız Türksat 5A uydumuzu, uzaya uğurlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Türksat 5A uydusu ile Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.