Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Toplantıda, artan vaka sayıları, hatırlatma dozu ile Omicron varyantının yayılma hızı ve yeni önlemler ele alındı.

İlk etapta şehir hastenelerinde uygulanacak

Bakan Koca'nın dün duyurmasının ardından yerli aşı TURKOVAC'ta randevu alımı başladı.

Yerli aşı TURKOVAC'ı tercih edenler şehir hastanelerinden randevu alabilecek. Aşılamaya dair ayrıntıları @trthaber muhabiri Çağla Gül Tuncer, Ankara Şehir Hastanesi'nden aktardı. pic.twitter.com/BsNHlmy0Mn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 30, 2021

e-Nabız üzerinden randevu alanlar ilk etapta şehir hastenelerinde aşılanıyor. Yerli aşı, önümüzdeki hafta diğer kurum ve kuruluşlarda da uygulancak.