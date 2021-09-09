Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada toplam 100 milyona ulaşılması sebebiyle basın toplantısı düzenledi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bu sonuç, hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır"

Bugün 18 aydır devam eden mücadelemizde kutlanmaya değer bir gün. Bizler 84 milyon daha da güçlü bir dayanışmayı, birlik ruhunu sağlayabiliriz. Bugün ortak hedefimiz olan toplum bağışıklığı için gücümüzü büyütme günüdür. Şu dakikalar itibarıyla 100 milyon dozun bir hayli üzerindeyiz. 18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranımız yüzde 82, ikinci doz aşı olma oranımız 63,8. İlk doz aşının tek başına koruyuculuğu yok. İlk doz ile aşı sürecini başlatmış oluyoruz. 100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç, hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır.

"Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık"

Şu an aktif vakaların yüzde 90'a yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Bilim Kurulu'muzun aşıda 'hatırlatma dozu'nu programa alması, olası büyük risklerin önünü kesmiştir.

Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz.

"Ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz"

Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yerli aşımız TURKOVAC, acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Onay alması halinde ekim ayı içerisinde seri üretime geçeceğiz.https://t.co/tlOhGkKbmQ pic.twitter.com/jF9q2JZiC6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 9, 2021

"Mu" varyantı

Vatandaşımız özellikle varyantlar noktasında daha tedirgin olmamalı. Varyantlarla ilgili de koruyucu tedbirlerin bir farkı yok. Varyantlara karşı da aşı olmamız gerekiyor. Vatandaşımız açısından bu anlamda bir farklılık yok.

Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller. İki vaka da ayakta takip edilen, ciddi sorunu olmayan vaka. "Mu" varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde kanaat olduğunu biliyoruz ama bizim iki vakamızda böyle bir şey söz konusu değil.

"6 milyon kişi hatırlatma dozunu yaptırabilmiş değil"

Daha önce bahsettiğim şekliyle biz bildiğiniz gibi ilk önce inaktif aşı olan Sinovac’la başlamıştık. Daha sonra mRNA aşısıyla devam etmiş olduk. İnaktif aşının takibinde 3’üncü aydan sonra koruyuculuğun kaybolmadığını ama koruyuculuğun azaldığını görerek erken dönemde Bilim Kurulumuz 3’üncü hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verdi. İsrail ve diğer ülkelerdeki örneklere bakıldığında gerekli olacak görünüyor. Bizim şu anki 3.5-4 aylık sonuçlarımızla koruyuculuğun devam ettiğini hatırlatma dozu mRNA aşılar için şu an gerekmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

[mRNA hatırlatma dozu]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İsrail ve diğer ülkelerdeki örneklere bakıldığında gerekli olacak görünüyor. Bizim şu anki 3.5-4 aylık sonuçlarımızla koruyuculuğun devam ettiğini hatırlatma dozu mRNA aşılar için şu an gerekmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. pic.twitter.com/tBJD1DtXoc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 9, 2021

Toplam 15 milyon inaktif aşı yaptıran vatandaşımız var. 15 milyonun yaklaşık 6 milyon kişi hatırlatma dozunu yaptırabilmiş değil.

12 yaş ve üzerinin aşılanması

Kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin aşılanmasını önemsiyoruz.12 yaş üzeri, eğitim vb. gerekçelerle veli onayıyla bu aşıyı yaptırabilmenin önünü açtık. 12 yaş üzeri için de daha çok ek hastalığı olanlar için tanımlamayı yaptık. Kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin aşı olmasını önemsiyoruz.

12 yaş, 13 yaş, 14 yaş gibi yaş aralığında o yaş grubuyla ilgili daha yüzde 3’ü geçmediğini görüyoruz.

Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları

Sahte aşı kartıyla ilgili biz aşıları kimlerin yapması gerektiğini biliyoruz. Bu aşıyı yaptıran birimleri de yakın takip ediyoruz. Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü olacağını ifade etmek isterim.

"Hatırlatma dozu yaparak koruyuculuğu artırmak mümkün"

İnaktif aşı etkili ama üçüncü aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü biliyoruz, hatırlatma dozunu yaparak koruyuculuğu 5-6 kat artırmak mümkün.

Öğretmenlerin yüzde 77'si iki doz aşısını yaptırdı

Öğretmenlerimizden iki doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 77'yi buldu, en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmenlerimizin oranı da yüzde 90'ı geçti.

Yurt dışı seyahatlerde PCR zorunluluğu

Yabancılar için de var. Aşılı veya PCR. Vatandaşımızın güvenliği için önemli.

"Bazı örnek okullarda tarama yapılacak"

Yeni dönemde okulları kapatmak istemiyoruz. Çünkü elimizde aşı var. Eğitimin aksamadan sürdürülmesinden ve vatandaşların toplumsal bağışıklık oluşması için aşılanma oranını arttırmaktan yanayız.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni dönemde biz okulları kapatmak istemiyoruz. Çünkü artık elimizde aşı var. En fazla bu anlamda sınıf kapatılabilir ama onu da mümkün mertebe kapatmaktan yana değiliz.https://t.co/H4yxoGPWIr pic.twitter.com/JPWCmi3iIL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 9, 2021

COVID-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacak.