Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 18:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine molotof kokteyli saldırı
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine molotof kotkeyli saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine molotof kokteyli saldırı gerçekleştirildi.
Binanın önüne gelen bir kişi, 3 adet molotof kokteylini büyükelçilik binasına doğru fırlattı. Kaçmaya çalışan şüpheli, polis ve güvenlik ekiplerince yakalandı.
2 personel aracı zarar gördü
Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı, 2 personel aracı zarar gördü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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