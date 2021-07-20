Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Artık 'Kuzey-Güney' demek istemiyoruz, artık Kıbrıs Türkü diyoruz, olaya böyle bakıyoruz, bundan sonra da böyle devam ettireceğiz.

"Egemen, emperyalist güçler Afganistan'da ilk defa böyle bir sorun üretmiyor. Afgan halkı dirayetiyle, iradesiyle bu emperyal güçlere karşı mücadelesini verdi.

Daha sonra bu emperyal güçler tekrar Afgansitan'a girdiler ve 20 yıldır oradalar. Bizde Afgan kardeşlerimizin yanında yer aldık.

(Kabil Havalimanı'nın güvenliği) Şartlarımız sağlanabilirse Türkiye olarak Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz.

(Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıması) Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşim ile de sürekli görüşüyoruz."