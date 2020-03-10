Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli TRT Haber'de
Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, İtalya'daki koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu TRT Haber'de anlattı.
Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, İtalya'da 7 bin 985 kişide koronavirüse rastlandığını açıkladı.
Esenli, "Eğitime 3 Nisan'a kadar ara verildi" dedi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 10:31
Sıradaki Haber
İşsizlik rakamları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz