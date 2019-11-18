Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye ile ilgili yeni statükoyu kabul etti18 Kasım 2019 Pazartesi 11:35 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 12:06
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de oluşturulan yeni statükoyu ABD ve Rusya'nın kabul ettiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis'te bütçe görüşmelerinde gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar:
-Irak'ta Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden açıyoruz.
-PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'in tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik.
-ABD ile ilişkilerimiz zor bir dönemden geçiyor, temel neden ABD'nin FETÖ ve PKK/YPG'ye ilişkin tutumu.
-110'dan fazla FETÖ mensubu ülkemize sınır dışı edildi.
-ABD, S-400 tedariğimizi bağlamından koparıp alakasız konularla ilişkilendirilmesi sorun yarattı.
-Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağız.
-Son günlerde İran'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve İran'ın huzura kavuşmasını diliyoruz.
Kaynak: TRT Haber, AA