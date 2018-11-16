Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Türk-Rus ilişkilerini değerlendirdi

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi TRT Haber’e konuştu. Diriöz, Türk-Rus ilişkilerinin ortak gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Diriöz, “Şu anda artık pozitif dönüşe döndük veya normalizasyonla başladık ifadelerini bile telaffuz etmiyoruz. Artık ilişkiler zaten normal düzeyde seyrediyor. Onları ne kadar daha ilerletiriz, ne kadar daha geliştiririz onun üzerinde duruyoruz.” dedi.

İki ülke ilişkilerinin uçak krizi öncesindeki pozitif ivmeyi yeniden yakaladığını vurgulayan Diriöz, kazan-kazan ilkesi doğrultusunda ilişkilerin giderek daha da güçlendiğinin altını çizdi.

Son iki yılda gerçekleşen 16. toplantı

İlişkilerin bu seviyeye gelmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in yoğun diplomatik çabalarına da dikkat çeken Diriöz, İki liderin bir araya geleceği ve TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nın birinci fazının tamamlanması nedeniyle yapılacak resmi açılışa işaret etti.

Büyükelçi Diriöz Pazartesi yapılacak görüşmenin son iki yılda liderler düzeyinde gerçekleşen 16. toplantı olacağını da hatırlattı. Türk vatandaşlarına Rusya vizesinin kaldırılması konusu da gündeme geldi.

“Beklentimiz vize muafiyeti rejimine geri dönülmesi”

Beklentilerinin vize muafiyeti rejimine geri dönülmesi olduğunu ifade eden Diriöz, “Yani bütün herkesten kalkması. Bu yapılıncaya kadar ara bir adım olarak şu anda daha kesinleşmemiş olmakla birlikte ve yakında sonuçlanmasını umduğum hususi pasaportlara, hizmet pasaportlarına ve lojistik sektör dediğimiz kamyon şoförlerine bu vizelerin kaldırılması.” dedi.

İki liderin görüşmesinde vize konusunun da gündeme gelebileceği öngörülüyor.

İlişkilerdeki olumlu havanın yansıması İdlib

Suriye konusuna da değinen Diriöz, Türk-Rus ilişkilerindeki olumlu havanın en somut yansımasının İdlib olduğuna dikkat çekti.

Diriöz, “17 Eylül’de Soçi'de iki cumhurbaşkanın ulaştıkları İdlib mutabakatının büyük bir insani felaketi önlediği tüm dünya tarafından teslim edilmektedir. Bu, Rusya için de bir başarıdır, Türkiye için de bir başarıdır.” diye konuştu.

Türkiye ve Rusya uluslararası diplomasi yürütüyor

Büyükelçi Diriöz’e göre Türk-Rus ilişkilerindeki dinamizm sadece bölgesel düzeyde kalmayıp, uluslararası alanda da etkilerini gösteriyor. Türkiye ve Rusya birlikte hareket ederek Suriye’de kalıcı bir çözüme ulaşmak için uluslararası bir diplomasi yürütüyor.

Kaynak: TRT Haber