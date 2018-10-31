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Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi resmen göreve başladı

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Hollanda Kralı Willem-Alexander'a güven mektubu sundu.

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Türkiyenin Lahey Büyükelçisi resmen göreve başladı

Hollanda’nın Lahey kentindeki Noordeinde Sarayı'nda Kral Alexander tarafından kabul edilen Büyükelçi Şaban Dişli, güven mektubunu sunmasının ardından resmen göreve başladı.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik büyükelçilerin karşılıklı atanacağı 7 Eylül'de duyurulmuş, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi olarak Şaban Dişli atanmıştı. Hollanda da Ankara Büyükelçisi olarak Marjanne de Kwaasteniet'i atamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçen hafta gerçekleşen kabulde Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunmuştu.

Kaynak: AA

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