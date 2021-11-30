Kuvvetli rüzgar ve fırtına Marmara Bölgesi'nde hayatı felç etti. Can kayıpları yaşandı, evler araçlar büyük hasar gördü.

Bugün de devam edecek

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bir çok ilde bugün de devam edeceği bildirildi. Bunun üzerine İstanbul, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Sinop, Düzce ve Bartın'da yüz yüze eğitime bugün ara verildi.

Kamuda çalışan engelli ve hamileler izinli

Karar sadece eğitim kurumlarıyla sınırlı kalmadı. Bu illerdeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

Motokurye hizmeti olmayacak

Özellikle motokuryelerin can güvenliği için önemli bir karar daha alındı. Karar göre İstanbul'da motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının 18.00'a kadar trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek.

Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınasının bilançosu ağır oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından rakamları paylaştı.

4 ölü, 38 yaralı

Bakan Koca, Marmara Bölgesinde yaşanan fırtınada, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin yaralandığı açıkladı. Fırtınanın yaşandığı illerde, 24 adet 112 ambulansı, 3 adet UMKE timi ile 87 sağlık personelinin görevlendirildiğini belirtti. "Bölge halkına ve bütün ülkemize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

AB'den taziye mesajı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut da fırtına nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Türk vatandaşları ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Ankara için fırtına uyarısı

Bu arada bir fırtına uyarısı da Ankara Valiliğinden geldi. Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı duyuruldu.

Valiliklerden yapılan açıklamalarda, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.