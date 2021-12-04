Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla kurulan Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi, Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek. Tesisle ülke ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak.

Türkiye şu anda yıllık 250 ile 300 bin ton dolayında çinko ithal ediyor. Bu da yılda en az 1 milyar dolara yakın bir maliyet oluşturuyor.

Bu tesisle ithalatın yüzde 40'ı karşılanmış olacak. Tesis ilk planda 30 bin ton üretim, tam kapasiteye ulaştığında ise yaklaşık 90 bin tonluk üretim sağlayacak.

"Çinko ihtiyacımızın yarısı burada üretilecek"

Tesisin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Çinko ihtiyacımızın yarısı burada üretilecek. Bölgemizin evladı olan tüm iş adamlarını kendi şehirlerine kendi insanlarına hizmet edecek bu tür yatırımlar yapmaya bugün ayrıca davet ediyorum. Bu tesisin de bu yatırımların ilk adımı olmasını temenni ediyorum. Tesisin Siirt'e ve tüm bölge illerine hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan diliyorum.

3 bin kişiye istihdam sağlayacak

Tam kapasiteyle hizmete girmesiyle Siirt ve Hakkari'de 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını vurgulayan Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, şunları söyledi:

"Bu yatırımın tamamlayıcı yatırımları var. Aynı zamanda sülfürik asit kurşun fabrikası ve kireç fabrikası tamamlayıcı yatırımlar olarak gerçekleşecek. Bu çalışmaların da tamamlanmasıyla toplam 250 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak."