Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, İspanya'nın başkenti Madrid'den havalanan ve sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın İtalya'nın başkenti Roma'ya ulaştığı belirtildi.

Tıbbi malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçak, Başkent Roma yakınlarındaki Pratica di Mare hava üssüne iniş yaptı.

Madrid’den havalanan ve sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, İtalya’nın Roma kentine ulaştı. pic.twitter.com/AuIni1b7vJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 1, 2020

MSB, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Madrid'e ulaştırılan koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerinin İspanyol yetkililere teslim edildiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçaktaki heyetin İspanya Savunma Bakanlığı Temsilcisi Tümgeneral Figuero, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve askeri ataşe tarafından karşılandığı belirtilmişti.

Açıklamada, Kovid-19ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerinin İspanyol yetkililere teslim edildiği kaydedilmişti.