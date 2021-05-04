Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 243 bin 648 COVID-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 501 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 438 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi.

Test sayısı 47 milyon 987 bin 986'ya ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 900 bin 121, vefat sayısı 41 bin 191, ağır hasta sayısı 3 bin 438 oldu.

"Ölüm nedeninin belirlenmesi hekim sorumluluğundadır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yakını vefat eden bir kişinin sosyal medyada ölüm belgesi paylaşarak, COVID-19 sebepli ölümün saklandığına ilişkin iddiaları üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ölüm belgelerinin onaylanması ve ölüm nedeninin belirlenmesi takip eden hekimimizin sorumluluğundadır. Ancak ölüm belgeleri, hekimlerimiz onayladıktan sonra 3 ayrı hekimden oluşan bir üst komisyon tarafından incelenerek kontrol edilmekte ve bir hata ya da eksik olduğu düşünüldüğünde hekim bilgilendirilerek raporunu incelemesi istenmektedir."

Üst komisyon incelemesi sonrası ölüm raporunun 2 Mayıs 2021'de hekime iade edilerek, hastanın COVID-19 pozitif olduğunun tanıda belirtilmesi gerektiğinin bildirildiğini aktaran Koca, hekimin de raporunu yeniden düzenleyerek aynı gün onayladığını kaydetti.

Koca, açıklamasında "Bu hasta, kayıtlarımızda ve tüm istatistiklerimizde COVID-19 ölüsü olarak kayıtlıdır" ifadesini kullandı.

Kısıtlamalara uymayan 66 bin 161 kişiye adli veya idari işlem

İçişleri Bakanlığı, 26 Nisan-3 Mayıs arasında ülke genelindeki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, tam kapanma sürecinde 3 Mayıs saat 10.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik 3 milyon 948 bin 265 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlendiği bildirildi.

Karabük Milletvekili Prof. Dr. Uysal hayatını kaybetti

COVID-19 tedavisi gören AK Parti 26. Dönem Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Ankara'da yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, düzenlenen eğlence görüntüleri haberlere konu olan 5 yıldızlı otelle ilgili idari yaptırım uygulandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada da otelin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından COVID-19 salgını sürecinde hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifikasının iptal edildiğini ve faaliyetlerinin salgın süresince durdurulduğunu bildirdi.

53 bin 482 görevli marifetiyle denetimlere devam ediliyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), tam kapanmaya ilişkin çalışmaları takip etti.

Ersoy, yaptığı açıklamada, "2 bin 370 jandarma, 3 bin 186 emniyet kontrol ve denetleme noktalarımızda, toplam 53 bin 482 görevlimiz marifetiyle denetimlerimiz devam ediyor" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde yapılan aşı miktarına ilişkin, "65 yaş üstü büyüklerimizin; 1. doz aşılanma oranı yüzde 81,75'e, 2. doz aşılanma oranı yüzde 73,43'e, 60-64 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 71,82'ye, 55-59 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 48,51'e ulaştı." bilgisini paylaştı.

Tam kapanma döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.

Sakarya'da vakalarda düşüş

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, kentte emniyet ekiplerinin 100'e yakın noktada yoğun uygulama ve denetim gerçekleştirdiğini ifade ederek, "6 Nisan itibarıyla günlük vaka sayısı 610 iken, her geçen gün azalan grafikle 2 Mayıs itibarıyla günlük vaka sayısı yüzde 54 düşüşle 283'e geriledi" bilgisini verdi.