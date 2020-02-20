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Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın: 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'daki ırkçı terörde 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, TRT Haber'de Almanya'daki ırkçı terör hakkında açıklamalarda bulundu.
Aydın, Almanya’daki aşırı sağcı terör saldırısında 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 14:42
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