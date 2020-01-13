Türkiye'nin İdlib ve Libya'da talepleri karşılandı. Her iki bölgede de ateşkes ilan edildi.

Türkiye, yürüttüğü barış diplomasisi ile pek çok sivilin hayatını bir kez daha kurtardı. Ateşkeslerin diğer ana aktörü Rusya ile yakın iş birliği sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Moskova'ya gitti.

Hem yüz yüze, hem telefonla görüşmeler gerçekleştirildi. Türkiye, İdlib ve Libya için barış diplomasisinde ısrarcı oldu. Görüşmeler sonuç verdi, her iki bölgede de silahlar sustu. Ateşkesin sağlanması için muhataplarla görüşmeler, devletin en üst kademesince yürütüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya ve İdlib konusunda görüşmeler yürüttü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Lideri Putin'le 8 Ocak'taki Türk Akım Projesi'nin açılışı öncesi yüz yüze görüştü. Erdoğan, Rus mevkidaşına birlikte yapacakları ateşkes çağrısının önemine vurgu yaptı.

Erdoğan bu süreçte birçok ülkenin liderleriyle telefonda görüştü. Tansiyonun düşürülmesi için adım atılması gerektiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da muhataplarıyla sürekli irtibat halindeydi. Çatışmaların devamı halinde ortaya çıkabilecek kötü senaryoları anlattı.

Tüm bu çabalar sonuç verdi. Hem İdlib hem de Libya'da ateşkes çağrılarına olumlu cevap geldi.

Çavuşoğlu ile Akar Libya ve İdlib konularını muhataplarıyla görüşecek

Ankara, ateşkeslerin kalıcı barışa dönüşmesi için diplomatik takibini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Moskova'ya gitti. Bugün görüşmelere başlayacak Türk ve Rus heyetleri, gelinen süreci ve atılacak adımları gözden geçirecek.

Libya'daki tarafların Moskova'da ateşkes imzalayacağı iddia edildi

Türkiye'nin girişimleri ile başlatılan Libya'daki ateşkes sürecinin Moskova'da resmiyete dönüşebileceği belirtiliyor. Bu çerçevede, Libya'daki tarafların Moskova'da bugün ateşkes anlaşmasını imzalayacağı iddia edildi.

Kaynak: TRT Haber