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Gündem
AA 22.10.2023 09:15

Türkiye'den, Gazze'ye gönderilen yardım uçağı yola çıktı

Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı, Ankara'dan Mısır'a hareket etti.

Türkiye'den, Gazze'ye gönderilen yardım uçağı yola çıktı
[Fotograf: İHA]

Esenboğa Havalimanı'nda ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, çalışmaların tamamlanmasının ardından 20 uzman sağlık çalışanıyla Kahire'ye doğru yola çıktı.

 

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda,
Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptığını söyledi.

Bakan Koca "20 kişilik uzman ekibimiz Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak" dedi.

Türkiye'den, Gazze'ye gönderilen yardım uçağı yola çıktı

Aralarında doktorların da bulunduğu sağlık ekibi, El-Ariş Havalimanı ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını yürütecek.

Ayrıca Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesine ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazlar için de 3 kargo uçağının, El-Ariş Havalimanına gönderilmesi planlanıyor.

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