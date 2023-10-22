Türkiye'den, Gazze'ye gönderilen yardım uçağı yola çıktı

Esenboğa Havalimanı'nda ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, çalışmaların tamamlanmasının ardından 20 uzman sağlık çalışanıyla Kahire'ye doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanlığı uçağı, Gazze'ye yardım için 20 kişilik uzman hekim ekibi, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyacak. Detayları @trthaber muhabiri Semih Kılıç aktardı. pic.twitter.com/YxriqGnnCn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 22, 2023

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda,

Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptığını söyledi.

Bakan Koca "20 kişilik uzman ekibimiz Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak" dedi.

Aralarında doktorların da bulunduğu sağlık ekibi, El-Ariş Havalimanı ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını yürütecek.

Ayrıca Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesine ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazlar için de 3 kargo uçağının, El-Ariş Havalimanına gönderilmesi planlanıyor.