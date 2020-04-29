Dünyanın dört bir yanına tıbbi malzeme taşıyan askeri nakliye uçağı, Ankara'dan bu kez NATO'nun "süper gücü" için havalandı. Maske, siperlik, tulum ve dezenfektandan oluşan yardım kolileri Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. Türkiye'nin, koronavirüs ile mücadelede destek verdiği ülke sayısı 55'e yükseldi.

Türkiye, daha önce de İngiltere, İspanya ve İtalya'nın da aralarında olduğu 54 ülkeye tıbbi malzeme gönderdi.

Türkiye'den ABD'ye tıbbi malzeme bağışı. Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan uçak, ABD'nin Andrews Üssü'ne iniş yaptı. Detayları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı. pic.twitter.com/hPBUAEaUeE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 28, 2020

Washington yönetimi tıbbi malzeme sıkıntısı çekince Türkiye'den destek istedi. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı atölyelerde üretilen tıbbi malzemeler hazırlandı. Yardım kolilerinin içinde 500 bin ameliyat maskesi, 4 bin koruyucu giysi, 2 bin litre dezenfektan, bin 500 koruyucu gözlük, 500 adet şeffaf yüz maskesi ve 400 n95 maske yer aldı.

Malzemeler, "Türkiye’den ABD halkına sevgilerle" notuyla gönderildi. Kolilerin üzerinde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" ifadeleri yer aldı.

ABD'ye tıbbi malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne ulaştı.