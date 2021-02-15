Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 16:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den ABD'ye "Gara" tepkisi: Büyükelçi Dışişleri'ne çağırıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak ABD'nin Gara açıklamasına Türkiye'nin tepkisi en sert dille iletildi.
Açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. ABD Büyükelçisi Satterfield'ın bakanlığa çağrıldığı belirtildi.
ABD'nin, Gara'da 13 masumun terör örgütü tarafından şehit edilmesi ile ilgili "PKK tarafından yapıldığı doğrulanırsa" şeklindeki açıklaması kınandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir" denildi.
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