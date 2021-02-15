Açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. ABD Büyükelçisi Satterfield'ın bakanlığa çağrıldığı belirtildi.



ABD'nin, Gara'da 13 masumun terör örgütü tarafından şehit edilmesi ile ilgili "PKK tarafından yapıldığı doğrulanırsa" şeklindeki açıklaması kınandı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada "ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir" denildi.