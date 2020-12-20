Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Koca, açıklamasında koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını açıkladı.

Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 20, 2020

Bakan Koca'nın açıklamasını tamamı şöyle:

"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır"

Ülkemiz ile İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika arasındaki uçuşlar ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulmuştur. Bu arada ilgili vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü olarak yapılabilecektir. Saygıyla duyurulur. — Sivil Havacılık GM (@SHGM) December 20, 2020

"Vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü yapılacaktır"

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 4 ülkeden uçuşların durdurulmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, "Ülkemiz ile İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika arasındaki uçuşlar ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulmuştur. Bu arada ilgili vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü olarak yapılabilecektir" denildi.