Türkiye'de son 24 saatte bin 83 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765, iyileşen hasta sayısı 218 bin 491 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 249 test yapıldı. Bu kapsamda bin 83 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 994 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 973 bin 466, toplam vaka sayısı 234 bin 934, toplam vefat sayısı 5 bin 765, toplam iyileşen hasta sayısı 218 bin 491 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.