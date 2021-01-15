Dün sabah itibarıyla yurt genelinde toplu aşılama başladı. Önce sağlık çalışanları aşı oluyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden aşılanan kişi sayısı anbean paylaşılıyor. Saat 12.00 itibarıyla Türkiye'de aşılananların sayısı 450 bini geçti. Rakamlar anlık güncelleniyor.

28 gün arayla iki doz uygulanacak

Çin'den gelen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısı ilk etapta iki doz halinde 28 gün arayla uygulanacak.

COVID-19 geçirenlerin 4-6 aylık süreçte aşılanmayacağı göz önüne alındığında, sağlık ordusunun tüm personelinin hastalıkla mücadelede büyük avantaj kazanması bekleniyor.