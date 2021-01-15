Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 08:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'de aşılananların sayısı 300 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanlığının verilerine göre aşılananların sayısı 300 bini geçti.
Dün sabah itibarıyla yurt genelinde toplu aşılama başladı. Önce sağlık çalışanları aşı oluyor.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.
Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden aşılanan kişi sayısı anbean paylaşılıyor. Saat 08.40 itibarıyla Türkiye'de aşılananların sayısı 300 bini geçti. Rakamlar anlık güncelleniyor.
28 gün arayla iki doz uygulanacak
Çin'den gelen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısı ilk etapta iki doz halinde 28 gün arayla uygulanacak.
COVID-19 geçirenlerin 4-6 aylık süreçte aşılanmayacağı göz önüne alındığında, sağlık ordusunun tüm personelinin hastalıkla mücadelede büyük avantaj kazanması bekleniyor.
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