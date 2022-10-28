Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 16:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
"Türkiye Yüzyılı" kamuoyu ile paylaşılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarı, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyuyla paylaşıyor.
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