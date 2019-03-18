İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik bu sabah İran ile ortak operasyon düzenlendiğini açıkladı.

10-15 gün önce İran ile ortak operasyon yapacaklarının sinyalini verdiğini belirten Soylu, "Bu sabah 08. 00 itibarı ile doğu sınırımız da İran'la PKK'ya yönelik ilk kez ortak operasyon yapmaya başladık. Arkadaşlar operasyonun sonuçlarını da açıklayacaklar. Bilesiniz bunlara nefes aldırmayacağız ve bunların kökünü kazıyacağız. Milletimizi bu musibetten kurtaracağız." dedi.

Kaynak: TRT Haber