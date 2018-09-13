Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar TRT 1'e konuk oldu

Türkiye milli teknoloji hamlesiyle savunma sanayinde önemli adımlar atıyor. Özellikle insansız hava araçları İHA'lar terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük avantaj sağlıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, geliştirilen milli teknoloji ile gelinen son noktayı TRT 1'de yayınlanan Pelin Çift ile Gündem Ötesi programında anlattı.

TSK'ya büyük katkı sağlıyor

Düşük maliyetli, yüksek verimli araçlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük katkı sağlıyorlar.

Bayraktar, "Kullandığımız teknolojilerin hepsinin temeli savunma sanayi. Mesela bilgisayar. Hepimizin kullandığı cep telefonlarımız, internet hepsi savunma sanayiine bağlı. Bunların hepsi savunma sanayiinin sivilleşmiş hali.

2 binli yıllardan itibaren ciddi bir dönüşüm oldu savunma sanayiinde yani bu alanın millileşmesi ile alakalı. Bunun ne kadar kritik bir mesele olduğunu artık hepimiz daha iyi anlıyoruz." dedi.

"14 farklı yarışma olacak"

Bayraktar, 20-23 Eylül günleri arasında İstanbul'da yapılacak Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali hakkında da bilgi verdi.

Bayraktar, "Teknofest festivali düzenliyoruz hepsi geleceğin konuları, geleceğin yarışlarını hazırlıyoruz. 14 farklı yarışma olacak; insansız hava araçları gibi sadece bu değil yapay zeka gibi. Uluslarası bir festival mesela hacker yarışmamıza rekor düzeyde katılım var. Hatta ASELSAN'ın bir sistemini anti-zrone sistemini finalde kırmaya çalışacaklar." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber