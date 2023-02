Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için düzenlenen yardım programı tüm televizyon kanallarında canlı olarak yayınlanıyor.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’nin tek yürek olacağı canlı yayın, tüm kanallarda aynı anda ekranlara geliyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için canla başla çalışıyor. Depremden etkilenen bölgelerden son gelişmeler canlı bağlantılarla @trthaber’de. https://t.co/II9I7DUq6N — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 14, 2023

213 televizyon ile 562 radyo katılıyor

Ortak yardım kampanyası yayınına dijital, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 213 televizyon ile 562 radyo katılıyor. Türkiye'deki ortak yayın, KKTC ve Azerbaycan'dan da ekranlara yansıtılıyor.

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oluyor.

Zekat ve fitre ramazan ayı gelmeden gönderilebiliyor

Nihat Hatipoğlu, yayın sırasında vatandaşlara seslenerek zekat ve fitrelerin ramazan ayı gelmeden kampanya aracılığıyla Kızılay ve AFAD'a gönderilebileceğini söyledi.

“Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin topladığı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

"TEKYÜREK" yazıp 1866'ya da mesaj göndererek AFAD'a 50 TL, 2668'e mesaj göndererek Kızılay'a 50 TL bağışta bulunulabiliyor.

0212 707 01 00 telefon numarasını arayarak bağışta bulunabilirsiniz.

Şimdiye kadar toplanılan bağış miktarı nakdi olarak 114 milyar 717 milyon 214 bin lira, SMS adedi 7 milyon 462 bin oldu.

Önemli bağış miktarları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"na telefon ile bağlandı.

Ortak yayından kendilerini takip edenleri selamlayan Erdoğan, Kahramanmaraş'ın iki ayrı ilçesinde yaklaşık 9 saat arayla yaşanan iki büyük depremin 11 ilde ciddi yıkıma ve herkesin ciğerini yakan can kayıplarına yol açtığını belirtti, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Erdoğan, devletin tüm kurumları, personeli ve ekipmanıyla, milletin de yediden yetmişe tüm fertlerinin seferberliğiyle depremzedelerin yanında yer almak için anında harekete geçtiğini, çetin kış şartlarıyla, şiddetli yıkımın yol açtığı alanın büyüklüğüne rağmen fevkalade bir mücadeleyle başlattıkları arama kurtarma ve yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

İlk günlerdeki eksiklik ve aksaklıkların kısa sürede önemli ölçüde giderildiğini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"250 bin görevlimizin ve topyekun milletimizin gayretleriyle çalışmalar hızlandırılmıştır. Asrın felaketini birlikte omuzladığımız, kamu personeliyle, sivil toplum mensubuyla, gönüllüsüyle herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hem arama kurtarma faaliyetleri hem bugünkü yardım kampanyası hem de taziye ve geçmiş olsun mesajlarıyla yanımızda yer alan dost ülkelere teşekkür ediyorum. Önce arama kurtarma çalışmalarını tamamlayacak, enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacak, bununla birlikte iaşe ve ibate hizmetlerini hiç kimsenin mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde yürüteceğiz."

Konutlar 1 yıl içinde yapılacak

Erdoğan, enkaz kaldırma ve şehirlerin yeniden kurulmasına yönelik çalışmalar için hemen kolları sıvadıklarını, mart ayı başı itibarıyla ön çalışmaları tamamlanan yerlerde 30 bin konutun temelini atarak inşaya başlayacaklarını ifade etti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amacımız 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine, insanımızın güvenle, huzurla oturabileceği konutları teslim etmeye başlamaktır. İnşallah el birliğiyle bu imtihanın da üstesinden geleceğiz. Dünkü Kabine Toplantısı'nda oradaki arkadaşlarımızla kendi aramızda 136 milyon 589 bin liralık bir yardım topladık. Bu meblağın içinde bizim katkımız da elbette var. Bugünkü kampanyada toplanacaklarla birlikte yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır. Nitekim devletimizin kurumları da şu an itibarıyla sizlere katılımlarının ne olacağını, az önce Türk Telekom'un ifade ettiği gibi, Türkcell'in ifade edeceği gibi, bunun yanında tüm kamu bankalarının buradaki katılımda paylarının ne olacağını hep birlikte izleyeceğiz. Milletimizin bu tür durumlarla ilgili alicenaplığını, geçmişteki afetlerden yakinen biliyoruz. İnşallah bugün tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir. Devletimizin mevcut imkanlarını yurt içi ve yurt dışından gelecek yardımlarla takviye ederek Allah'ın izniyle bu yükün altından kalkacağımızdan şüphe duymuyorum."

Erdoğan, ilk anda 100 milyar lira olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından destek verdiklerini, bundan sonraki süreçte de Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konutların yapımı sırasından ne gerekiyorsa vermeye devam edeceğini aktardı.

"Ben halkımdan 1 yıl müsaade istedim. 1 yıl içinde inşallah biz bu konutları tamamlayacak ve sahiplerine teslim edeceğiz" diyen Erdoğan, katkıları olan herkese şükranlarını sundu.

Zirve Holding Turkuvaz Medya grubu adına 700 milyon TL bağış yapıldı.

Türk Telekom CEO Ümit Önal, Türk Telekom adına 2 milyar TL adına bağış yaptıklarını açıkladı.

Borsa İstanbul grubu 2 milyar TL bağışta bulundu.

Nihat Hatipoğlu 200 bin TL bağış yaptı.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik adına 2 milyar TL'lik bir destekte bulunduklarını açıkladı.

Cengiz Holding olarak 2,5 milyar TL bağışladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 200 bin TL bağışta bulunduğunu ifade etti.

Depremde çok sayıda yakınını kaybeden ve ismini vermek istemeyen bir iş insanı 50 milyon TL bağışta bulundu.

Zorlu Holding CEO Ömer Yüngül, Zorlu Holding adına 30 milyon TL bağışta bulunduklarını söyledi.

Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı 50 milyon TL yardımda bulunduklarını açıkladı.

Avrupa Konutları-Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinkaya, Avrupa Konutları-Artaş Grubu adına 20 milyon TL yardımda bulundu.

BİLFEN Okulları 1 milyon TL bağışladılar.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen'a bağlı sendikalar olarak 10 milyon TL bağışta bulunduklarını açıkladı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon olarak tüm çalışanların birer maaş ve konfederasyon yönetim kurulu olarak ayrıca 10 milyon TL bağışladıklarını duyurdu.

Avrupa Müzik/Cengiz Erdem 500 bin lira bağış yaptıklarını açıkladı.

Filli Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, grupları adına 10 milyon 250 bin lira bağış yaptıklarını duyurdu.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yapımcısı Emre Konuk 1 milyon TL bağışlıyor.

Gülle Tekstil 1 milyon TL bağışladı.

TMSF 2 milyar TL bağışladı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan, Halkbank adına 7 milyar TL nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell olarak 3,5 milyar TL bağışladıklarını söyledi.

Ziya Yılmaz DAP Yapı olarak 10 milyon TL bağışta bulunduklarını açıkladı.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Vakıfbank adına 12 milyar TL bağışladıklarını açıkladı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çokar da Ziraat Bankası adına 20 milyar TL bağışladıklarını duyurdu.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon Holndig adına 950 milyon TL bağışladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir maaşını bağışladı.

Erbil Aşkan 1 milyon TL bağışladı.

Muhammet Fatih Pehlivan 1 milyon TL bağışladı.

İş adamı Kenan Kıran ve ortağı Mehmet Şerifoğlu olarak 1 milyon lira bağışladı.

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası adına toplamda 30 milyar TL bağışta bulunulduğunu duyurdu.

Eti Gıda 10 milyon TL bağışladı.

İsmet Ölmez, Ölmez Madencilik olarak 10 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar adına 2 milyar TL bağış yaptıklarını duyurdu.

Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin 1 milyon 250 bin TL bağış yaptıklarını duyurdu.

Ahmet Çoban 1 milyon TL bağışladı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 20 milyon TL bağışta bulunulduğunu açıkladı.

Özdilek Holding CEO'su Sertaç Ünal, Özdilek Holding olarak 20 milyon lira yardımda bulunduklarını duyurdu.,

Oyuncu Selin Ciğerci 2 milyon TL bağışladı.

Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi Eren Çamurdan, Boyner Grup olarak 50 milyon TL bağışladı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bulut, THY olarak 2 milyar TL bağışladı.

Yaşar Niziplioğlu Vitamin Gübre Tarım Anonim Şirketleri olarak 10 milyon TL bağışladıklarını duyurdu.

Eski Başbakan Tansu Çiller 1 milyon TL bağış yaptı.

Serdar Tokdemir 1 milyon TL nakdi yardımda bulundu.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi birer maaşlarını bağışladıklarını duyurdu.

Bülent Cihantimur 1 milyon TL bağışladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şanlıurfa'da bulunduklarını belirterek şunları söyledi:

"Yarın da Adıyaman ve Malatya'da olacağız. Ben geçen hafta 3 maaş bağışladım, bugün de bu kampanya aracılığıyla 2 maaş daha bağışlıyorum."

Aslı Çelenlioğlu, İpek Salça Çelenlioğlu Gıda olarak 1 milyon lira bağışta bulunduklarını duyurdu.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Ziraat Katılım Finans kuruluşu olarak 1 milyar lira bağış yaptıklarını duyurdu.

GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, GKN Kargo olarak 1 milyon lira bağışladıklarını açıkladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener eşiyle birlikte bir maaşını bağışladı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı 7 milyon TL bağışladı.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Doğuş Holding olarak 500 milyon TL bağışladı.

Yapı Kredi 580 milyon lira bağış yapacağını açıkladı.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Maher Holding olarak 3 milyon TL bağışta bulundu.

METGÜN Grup Genel Müdürü Ergin Yavuz 15 milyon TL bağışladı.

GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Cengiz 2 milyon TL bağışladı.

ALTUR Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak 7 milyon TL bağışladı.

Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu 3 milyon TL bağışladı.

Acun Ilıcalı 5 milyon TL bağışladı.

Eczacıbaşı Topluluğu, 300 milyon TL bağışladığını açıkladı.

İsmail Berhan 2 milyon TL bağışladı.

Bülent Mesa, MESA Holding olarak 13 milyon TL bağışta bulunduklarını açıkladı.

Fettah Tamince 120 milyon TL bağışta bulundu.

Neşet Koçkar 40 milyon TL bağışladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, daha önce bir maaşını bağışladığını şimdi de eşinin adına 1 maaşını, eşi ve çocukları adına 550 bin TL bağışta bulundu.

Diler Grup adına 1 milyon 350 bin TL bağışta bulundu.

Ankaragücü adına 10 milyon lira bağışlandı.

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 3 milyon TL bağışladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1 milyon TL bağışladı.

Medipol Park Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, 2 milyon TL bağışladı.

Eski Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal 10 milyon TL bağışladı.

Bölgesel Amatör Lig ekibi Adana 1954 FK 200 bin lira, Kuzey Makedonya'nın Gostivar Kulübü 1 milyon 453 bin lira, Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu 500 bin lira ve Karaman FK 3 milyon TL bağışladı.

Gündüz Kaptanoğlu 7,5 milyon TL bağışladı.

Ercüment Cevahir 1 milyon TL bağışladı.

Futbolcu Edin Visca 100 bin euro bağışladığını açıkladı.

Zuhal Topal 100 bin TL bağışladı.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç 1 milyon TL bağış yaptı.

İş insanı Cihan Kamer 300 milyon TL bağışladı.

Hasan Kartal 10 milyon TL bağışladı.

Hasan Çatkaya 12 milyon TL bağışladı.

Yeşilyurt Demir Çelik 7 milyon TL bağışladı.

Toprak Turizm 1 milyon TL bağışladı.

Şarkıcı Ebru Gündeş 1 milyon TL bağış yaptığını açıkladı.

Astor Enerji 1 milyon TL bağışladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 3 aylık maaşını bağışladığını duyurdu.

Emre Belözoğlu bu yılki tüm maaaşını deprem bölgesi için bağışladığını duyurdu.

İş insanı Yıldırım Demirören, 50 milyon TL bağışladı.

SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov 3,5 milyon lira bağışladı.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akyol, 25 milyon TL bağışladıklarını duyurdu.

Pendikspor 500 bin TL bağışladı.

Flo Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan 5 milyon TL bağışladı.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Limak Holding olarak 100 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 310 milyon TL bağışlandığını ve şahsi olarak 3 maaşını bağışladığını duyurdu.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, 50 milyon TL'lik bağışta bulunduklarını açıkladı.

Skechers Türkiye olarak 5 milyon TL bağış yapıldı.

Dönerci Celal Usta 500 bin TL bağışladı.

Yasin Kavsak 5 milyon TL bağışladı.

Koton CEO'su Bülent Sabuncu Koton adına 5 milyon TL bağış yaptıklarını açıkladı.

Eski ATO Başkanı Salih Bezci 6 milyon TL bağışladı.

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can da 5 milyon TL bağışladı.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük 200 milyon TL bağışladı.

Serdar Adalı Türkiye Jokey Kulübü adına 15 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.

Mehmet Çelik 1 milyon TL bağışladı.

Ataşehir Golf Kulübü Genel Müdürü Cüneyt Sapmaz 500 bin TL bağışladı.

Avukat Rezan Epözdemir 3 milyon TL bağış yaptı.

Trendyol Yönetim Kurulu Başkanı Çağlayan Çetin 100 milyon TL bağışladı.

Ayaydın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın 5 milyon TL bağışladı.

Çağatay Başer 5 milyon TL bağışladı.

Galateks Elazığ 5 milyon TL bağışladı.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi 3 milyon TL bağış yaptı.

Melike Alpay Özmen 1 milyon 500 bin TL bağışladı.

Poll Production Yönetim Kurulu Başkanı Polat Yağcı 2 milyon TL bağışladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 5 milyon TL bağışladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir maaşını bağışladı.

Sarıyerspor Kulübü Başkanı 1 milyon TL bağışladı.

SDF Grup 5 milyon TL bağışladı.

Ahmet Fuat Türkmen 10 milyon TL bağışladı.

Tahir Çelikler Çelikler Holding adına 150 milyon TL bağışladığını açıkladı.

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise 1 milyon TL bağışladı.

Eraydın Holding 2 milyon TL bağışladı.

Büşra Pekin, Babala TV adına Oğuzhan Uğur'un 500 bin TL bağışladığını açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir maaşını bağışladı.

Dünya Ahıska Türkleri Başkanı Ziyatdin Kassanov 1 milyon dolar bağışladı.

Halil İbrahim Demirhan 60 milyon TL bağışladı.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik Vakıf Katılım adına 1 milyar TL bağışladı.

Çilek Konsept firması 2 milyon TL bağışladı.

Sanatçı İbrahim Tatlıses 600 bin TL bağışladı.

Emlak Katılım Genel Müdürü İlker Sarıkaya Emlak Katılım adına 1 milyar TL ile kampanyaya bağış yaptıklarını açıkladı.

Tahir Kıran 25 milyon TL bağışladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 3 milyar 600 milyon TL bağış yapıldığını duyurdu.

Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz 2,5 milyon TL bağışladıklarını duyurdu.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli 1 milyar TL ve bir yıllık maaşını bağışladığını açıkladı.

Torunlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun 20 milyon TL bağışladı.

Bambi Yatak adına 1 milyon TL bağışladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama 20 milyon TL bağışladı.

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu 10 milyon TL bağışladı.

İttifak Holding 1 milyon TL bağışladı.

Boğaziçi Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aslan 10 milyon TL bağışladı.

İş insanı Alaaddin Massah 1 milyon TL bağışladı.

Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz 30 milyon TL bağışladı.

Akmercan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kesgin 30 milyon TL bağışladı.

Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı 10 milyon TL bağışladı.

Papara Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kenci 25 milyon TL bağışladı.

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel 7 milyon TL bağışladıklarını duyurdu.