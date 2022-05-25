Pençe Kilit Operasyonu’ndaki çatışmada şehit olan Teğmen Abulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için Şerafettin Elçi Havalimanı’nda tören düzenlendi.

Geceyi Çukurca’da geçiren Bakan Akar’ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile katıldığı tören, şehit askerlerin özgeçmişlerinin okunması ile başladı.

Şehitlerin naaşlarının helikopterlerden alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçağa taşınmasının ardından dua okundu. Duanın adından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçak, şehitlerin naaşlarını son yolculuklarının yapılacağı memleketlerine götürmek üzere Hakkari’den havalandı.

Şehit Teğmen Güler memleketi Antalya’da, şehit Uzman Çavuş Kapılay Hatay’da, şehit Uzman Çavuş Cankaya Kütahya’da, şehit Uzman Çavuş Doğan Ankara’da ve şehit Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya’da son yolculuklarına uğurlanacak.