Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zeytinburnu mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimde, şu veya bu sebeple gönlü kırıldığı için serzenişte bulunan vatandaşlarımızın seslerini duymadığımız sanılmasın. Biz her seçimde 50-60 il gezer, ilçeleri ve diğer programlarıyla 100'ün üzerinde miting yaparken, milletimizin her kesiminin sesine kulak veriyoruz. Siyaset de ülke yönetimi de imkanlar ve mümkünler meselesidir. Elimizdeki imkanları mümkün olan en iyi şekilde kullanarak, ülkemize ve milletimize hizmet etmekten başka bir gayemizin olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz." dedi.

"Milletin her kesiminin sesine kulak veriyoruz"

Erdoğan "AK Parti gücünü sadece milletten allan bir partidir. Milletimizin bize verdiği mesajları asla göz ardı etmedik. Biz milletle inatlaşmaya değil, biz millete hizmet etmeye geldiğimizi asla unutmadık. Milletin her kesiminin sesine kulak veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"31 Mart'ın ardından 4,5 yıllık kesintisiz icraat dönemi olacak" diyen Erdoğan, "Birileri Türkiye tökezlesin diye ellerini ovuşturup bekliyor bu defa da başaramaycaklar. Türkiye seçimden yaralı değil güçlü olarak çıkacak. Türkiye bir hukuk devletidir bir toplantı bir yürüyüş nasıl yapılacak bellidir. Kamu düzeni denilen bir şey var. Bayrağımızı yakmaya yeltenenleri biz yakarız" şeklinde konuştu.

Kaynak: TRT Haber