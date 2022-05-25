İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler başladı.

Türkiye heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık ediyor.

İsveç ve Finlandiya ise görüşmeye, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlıklarında katılıyor.

Terör örgütlerine bağlı vakıf ve derneklerin kapatılması istenecek

Türkiye, görüşmelerde YPG'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu delilleriyle birlikte sunacak. Bu iki örgütün ayrı olduğu argümanı kabul edilmeyecek.

Terör örgütü PKK/YPG'nin yanı sıra FETÖ'ye bağlı vakıf ve derneklerin kapatılması istenecek.

Teröristlerin iadesi istenecek

Talepte bulunulan teröristlerin iadesinin gerçekleşmesi istenecek.

Sokaklarda terör örgütü bayraklarıyla gösteri yapılmasının ifade özgürlüğü olarak nitelendirilemeyeceği belirtilecek.

Ambargoların kaldırılması istenecek

Savunma sanayii alanındaki ambargoların kaldırılması istenecek.

Ankara'daki bu görüşme, önümüzdeki süreçte yürütülecek görüşme trafiğinin ilk adımı olacak. Taraflar arasında bir uzlaşı sağlanana kadar devam edilecek.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.