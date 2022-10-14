Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 19:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye ile Katar arasında anlaşmalar imzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile baş başa görüştü. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Al Sani’nin katılımıyla Türkiye ile Katar arasında anlaşmalar imzalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı ve bazı anlaşmaların imzalanacağı törene katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Katar Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
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