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TRT Haber 18.09.2024 10:40

Türkiye ile İsveç arasında Güvenlik Mekanizması Toplantısı Ankara'da yapılacak

Türkiye, terörle mücadelede sahada elde ettiği başarılarını diplomasiyle taçlandırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, bugün Ankara'da Türkiye ile İsveç arasında Güvenlik Mekanizması Toplantısı yapılacak.

Türkiye ile İsveç arasında Güvenlik Mekanizması Toplantısı Ankara'da yapılacak

Türkiye ile İsveç arasında Güvenlik Mekanizması Toplantısı bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek. İlk kez düzenlenecek toplantıda, iki ülkeden heyetler, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelecek.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard başkanlık edecek. Ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer da toplantıya katılacak.

Güvenlik Mekanizması Toplantısı'nda başta terörle mücadele konuları olmak üzere ikili, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.  

ETİKETLER
Ankara Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan İsveç Terörle Mücadele
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