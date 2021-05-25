Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu
İstanbul ve Ankara merkezli birçok ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Beyoğlu ilçelerinde daha önceden tespit edilmiş adreslere eş zamanlı baskın yaptı.
Uyuşturucu satıcıları hedef alındı
Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda uyuşturucu satıcıları hedef alındı. Özel Harekat ekipleri de operasyona destek verdi.
Ankara ve İstanbul merkezli 61 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Zehir tacirlerine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. pic.twitter.com/d1PgwGhhVG— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 25, 2021
Bayrampaşa'da bir adrese yapılan operasyonda polis köpeğiyle arama yapıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan polisler adresi drone uçurarak havadan takibe aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürdü.
- 07:43
- 07:23
- 07:12
- 06:48
- 06:16