İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Beyoğlu ilçelerinde daha önceden tespit edilmiş adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Uyuşturucu satıcıları hedef alındı

Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda uyuşturucu satıcıları hedef alındı. Özel Harekat ekipleri de operasyona destek verdi.

Ankara ve İstanbul merkezli 61 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Zehir tacirlerine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. pic.twitter.com/d1PgwGhhVG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 25, 2021

Bayrampaşa'da bir adrese yapılan operasyonda polis köpeğiyle arama yapıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Çevrede güvenlik önlemi alan polisler adresi drone uçurarak havadan takibe aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürdü.