Türkiye Gazze'den ilk kez yaralı getiriyor: 3'ü de çocuk...

Türkiye, uluslararası mecralar başta olmak üzere her fırsatta Gazze'de yapılan zulme karşı çıkıyor, savaş ve insanlık suçu işlendiğini haykırıyor.

Gazze'de abluka altında kalan insanlara yardım elini uzatmak için çok sayıda yardım yapılıyor.

Türkiye yaralı çocuklar için devrede

Türkiye, kanser hastaları ve durumu acil olan Gazzelilerin bir kısmını uçaklarla ülkeye getirerek tedavi altına aldı. İlk kez de yaralı Gazzeli çocukların Türkiye'ye getirilmesi için girişim başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulans, bu kez 3 Gazzeli yaralı çocuk için harekete geçti.

Gazze'den geçişi sağlanarak Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na getirilen çocukları alan ve Türkiye'ye doğru hareket eden ambulans uçak, Esenboğa Havalimanı'na inecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralı çocukları Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde karşılayacak.

Buradan ambulanslara alınacak çocuklar, tedavileri için hastaneye sevk edilecek.