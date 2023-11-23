Çok Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber-AA 23.11.2023 15:17

Türkiye Gazze'den ilk kez yaralı getiriyor: 3'ü de çocuk...

Türkiye, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye yardımlarını aralıksız sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı ilk kez yaralı 3 çocuğun tedavisinin yapılması için Mısır'a ambulans uçak gönderdi.

Türkiye, uluslararası mecralar başta olmak üzere her fırsatta Gazze'de yapılan zulme karşı çıkıyor, savaş ve insanlık suçu işlendiğini haykırıyor.

Gazze'de abluka altında kalan insanlara yardım elini uzatmak için çok sayıda yardım yapılıyor.

Türkiye yaralı çocuklar için devrede

Türkiye, kanser hastaları ve durumu acil olan Gazzelilerin bir kısmını uçaklarla ülkeye getirerek tedavi altına aldı. İlk kez de yaralı Gazzeli çocukların Türkiye'ye getirilmesi için girişim başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulans, bu kez 3 Gazzeli yaralı çocuk için harekete geçti.

Türkiye Gazze'den ilk kez yaralı getiriyor: 3'ü de çocuk...

Gazze'den geçişi sağlanarak Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na getirilen çocukları alan ve Türkiye'ye doğru hareket eden ambulans uçak, Esenboğa Havalimanı'na inecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralı çocukları Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde karşılayacak.

Buradan ambulanslara alınacak çocuklar, tedavileri için hastaneye sevk edilecek.

ETİKETLER
Ankara Gazze Mısır Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
Milli Savunma Bakanlığı'nın mobil uygulaması hayata geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
Devlet Bahçeli: Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır
15:48
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
15:47
Devlet Tiyatroları, 24 Kasım'daki temsillerde öğretmenleri ağırlayacak
15:42
Yediemin Otoparkları'ndaki araçlar için yeni dönem
15:32
İspanya Başbakanı, Herzog ve Netanyahu'dan Gazze'deki sivillerin korunmasını istedi
15:30
Mısır: (Gazze’de) İnsani aranın yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor
Depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin hatıraları yaşatılıyor
Depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin hatıraları yaşatılıyor
FOTO FOKUS
Türkiye Gazze'den ilk kez yaralı getiriyor: 3'ü de çocuk...
Türkiye Gazze'den ilk kez yaralı getiriyor: 3'ü de çocuk...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ