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Gündem
TRT Haber 26.09.2024 15:21

Türkiye, Ege'deki karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkisini Yunan bakamlarına iletti

Türkiye, Yunanistan tarafından Ege Denizi’nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili Yunan makamlarına en güçlü şekilde tepkinin iletildiğini açıkladı.

Türkiye, Ege'deki karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkisini Yunan bakamlarına iletti

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, son günlerde Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık kaynaklarından yapılan yazılı açıklamada, bu tip hadiselerde izlenen diplomatik prosedürün belli olduğu ve senelerdir harfiyen yerine getirildiği belirtilerek, "İhlallerin ardından gerekli girişimlerin yapılmadığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili Türkiye'nin tepkisinin Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde iletildiği kaydedildi.

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Dışişleri Bakanlığı Ege Denizi Yunanistan
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