Türkiye, barışın tesisine öncelik verecek

Türkiye, yarın sona erecek NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Antalya'da düzenlenen toplantı, Türkiye'nin NATO ve Avrupa-Atlantik güvenliğine atfettiği önemi ortaya koyuyor.

Mayıs 2015'te Müttefik Dışişleri Bakanlarını Antalya'da ağırlayan Türkiye, gelecek sene NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde bugün yapılacak akşam yemeği ile başlayacak.

Yarın sabah devam edecek toplantı, 24-25 Haziran'da Lahey'de tertiplenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarının etraflıca ele alınacak olması bakımından da özel önem arz ediyor.

Toplantıda, Avrupa güvenliğinin bugünü ve bilhassa geleceği, öncelikli başlıklar arasında olacak. Bu kapsamda, transatlantik külfet paylaşımı, savunma harcamalarının artırılması ve Avrupalı müttefiklerin kıtanın güvenliğinde daha fazla rol üstlenmesi hususları ele alınacak.

Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi ve en kısa sürede adil ve kalıcı barışa ulaşılması ihtiyacı da görüşülecek.

Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine ne kadar önemli ve kritik katkılar sağladığının aşikar olduğunun altını çizen Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Türkiye, güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve dinamik savunma sanayiiyle de Avrupa güvenlik mimarisinin temel bir sütunudur. Türkiye’nin savunma harcamaları, NATO'nun yüzde 2 kriterinin üzerindedir. İttifak'ın harekat ve misyonlarına da önemli personel ve yetenek katkılarımız sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, kapasite ve irade sahibi bir müttefik olarak Türkiye'nin Avrupa güvenliğinin geleceğine ilişkin muhtelif gayretlerde daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu vurgulayarak, "Toplantıda bizim için öncelikli alanlardan biri de İttifak'a mücavir bölgeler ile Orta Doğu’da barış ve istikrarın tesis edilmesi ve hakim kılınması olacak. İttifak'a böylesine önemli katkılar sağlayan Türkiye, NATO'ya yönelik ana tehditlerden olan terörizmle mücadelede müttefikler arasında samimi ve hakiki bir dayanışma sergilenmesini talep etmektedir. Tabiatıyla bu haklı talebimizi toplantı vesilesiyle kayda geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Müttefikler arasındaki savunma sanayii işbirliği ve ticaretine yönelik engellemelerin tamamen "amasız ve fakatsız" en kısa sürede kaldırılması talebinin Türk tarafı tarafından kuvvetli biçimde dile getirileceğini paylaşan kaynaklar, "Bu toplantının ve haziran ayındaki Lahey Zirvesi'nin müttefikler arasındaki birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesine hizmet edeceğine inanıyoruz." ifadesine yer verdi.