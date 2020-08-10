Türkiye, Yunanistan ve Mısır arasında deniz yetki alanlarını ihlal eden korsan anlaşma sonrası harekete geçti.

Müzakareler için ertelenen NAVTEX bir kez daha ilan edildi.

NAVTEX ilanı Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemileri kapsıyor.

Gemiler Akdeniz'de araştırma çalışmalarında bulunacak.

Çalışmalar 8 farklı koordinatta yürütülecek.

İlan edilen NAVTEX 23 Ağustos'a kadar geçerli olacak.

