Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkevi'nin ilk konuğu BM Genel Sekreteri Guterres oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.
New York'taki yeni Türkevi binası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Türkevi'nde bir araya geldi.
Etiketler: ABD Birleşmiş Milletler Recep Tayyip Erdoğan
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