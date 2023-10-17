Türk-Yunan heyetleri Ortak Eylem Planı’na ilişkin 5’inci toplantıyı gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları Büyükelçi Burak Akçapar ve Konstantinos Fragogiannis'ın 16 Ekim 2023 tarihinde Atina'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki Pozitif Gündem kapsamındaki Ortak Eylem Planı’na ilişkin 5’inci toplantıyı gerçekleştirdiğini duyurarak şu sözlere yer verdi:

"İki taraf, 7 Aralık 2023 tarihinde Selanik'te gerçekleştirilecek 5’inci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı için Pozitif Gündem'in ticari-ekonomik, turizm, ulaştırma, enerji, bilim ve teknoloji, tarım, çevre, sosyal güvenlik ve sağlık, gençlik, eğitim ve spor gibi başlıklarında somut çıktılar sağlamaya yönelik ortak hedeflerini bir kez daha teyit etmişlerdir.

Aynı anlayışla, 17 Ekim 2023 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcıları Büyükelçi Burak Akçapar ve Büyükelçi Alexandra Papadopoulou düzenli siyasi istişarelerde bulunmuşlardır."

Bölgesel ve uluslararası konular ele alındı

Açıklamalarda görüşmelerede, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı ifade edilerek, "İki tarafın hem ikili hem de uluslararası düzeyde anlaşma ve işbirliği alanlarını tespit etmek amacıyla mevcut olumlu atmosfer üzerine inşa etme konusunda mutabık kalmışlardır.Taraflar, Aralık ayında gerçekleştirilecek olan YDİK’e yönelik hazırlıkların yanı sıra güven artırıcı önlemler ve istikşafi/istişari görüşmeler de dâhil olmak üzere mevcut diyalog kanallarını gözden geçirmişlerdir. Bu bağlamda, iki taraf, ortak bir anlayışa varmak amacıyla bu diyalog kanallarını sürdürme konusundaki kararlılıklarını ifade etmişlerdir" denildi.