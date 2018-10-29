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Türk Yıldızları İstanbul Yeni Havalimanı için havalandı

Türk Yıldızları, İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazının 16.30'da başlayacak açılış töreni öncesi gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

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Türk Yıldızları İstanbul Yeni Havalimanı için havalandı

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla bugün saat 16.30'da uçuşa açılıyor.

Türk Yıldızları, açılış töreni öncesi gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kaynak: TRT Haber

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