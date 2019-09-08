TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Fırat’ın Doğusuna yönelik ilk müşterek kara devriyesi başladı. Devriye gerçekleştirecek askeri konvoy Akçakale ilçesinden sınır hattına hareket etti.

Müşterek kara devriyesinden ilk görüntüler TRT Haber'de. https://t.co/bdMkbNSgY9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 8, 2019

Türk komandoları "girilemez" denen bölgede

6 Türk zırhlısı girilemez denen Fırat'ın doğusuna giriş yaptı. Güvenli bölge mutabakatının ikinci aşamasıydı kara unsurlarının Suriye'nin giriş yapması.

Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve Amerikalı komutanların katıldığı ilk ortak helikopter uçuşu ise 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti.

Türk ve ABD askerlerinin ilk ortak kara devriyesinin 4 saat sürmesi planlanıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar müşterek kara devriyesinin bugün başlayacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Orada bir Türk general ve bir ABD’li general ile onlara bağlı subaylar çalışmalara başladı. Önce İHA sonra helikopter uçtu. 3. müşterek helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görmek için bir imkan ve fırsat olarak değerlendiriyoruz. Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül’de başlamasını planladık. Buraya ilişkin bir genel mutabakat var. Bu çerçevede belirlenmiş faaliyetlerin belli bir sıra ve tempoda yapılmasını bekliyoruz, bu konuda ilerlemeyi arzu ediyoruz."

Kaynak: TRT Haber