Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 14:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk vatandaşlarının tahliyesi için tren tahsis edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece Türk vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir trenin hareket edeceğini duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı sonrası Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece Türk vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir trenin hareket edeceğini duyurdu.
Ukrayna’daki vatandaşlarımızın dikkatine:— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 28, 2022
Bugün (28.02.2022) saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir.@TCKievBE tüm ihtiyaçlar için görev başındadır…
Etiketler: Ömer Çelik Ukrayna
Son Haberler
- 14:43
- 14:38
- 14:34
- 14:22
- 14:13
Sıradaki Haber
Pençe Yıldırım şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz