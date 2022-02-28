Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı sonrası Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece Türk vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir trenin hareket edeceğini duyurdu.