Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16 ve 2 KC-135R uçağı ile ABD’ye ait B-52 uçağına destek verildi.

ABD uçağına yakıt ikmali yapıldı. Türk F-16 uçakları Ege Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasının derinliklerine kadar ABD’ye ait B-52 uçağına eskortluk da yaptı.

2 F-16 ve 2 KC-135R uçağımız ile ABD’ye ait B-52 uçağına destek verilmiş, ABD uçağına yakıt ikmali yapılarak F-16 uçaklarımız tarafından Ege Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasının derinliklerine kadar eskort görevi icra edilmiştir.https://t.co/Zssa5ZHsGq#MSB #TSK pic.twitter.com/87udEQdnIx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2020

MSB'den yapılan paylaşımda, "2 F-16 ve 2 KC-135R uçağımız ile ABD’ye ait B-52 uçağına destek verilmiş, ABD uçağına yakıt ikmali yapılarak F-16 uçaklarımız tarafından Ege Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasının derinliklerine kadar eskort görevi icra edilmiştir" denildi.



Paylaşımda fotoğrafların yanı sıra yakıt ikmalinin yapıldığı anlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

ABD’nin “savaş canavarı”: B-52 ağır bombardıman uçağı



*B-52 stratejik nükleer bombardıman uçağı, 1951’de Boeing şirketi tarafından geliştirildi ve ilk uçuşunu 15 Nisan 1952'de yaptı.



*B-52 maksimum kapasitede kanatlarda ve gövde içerisinde toplam 45 adet bomba taşıyabiliyor. 56 metre kanat açıklığına sahip dev uçağın yüksekliği 12 metre. 180 tona kadar yakıt alabilen B-52, yaklaşık 1000 km maksimum hız yapabiliyor ve 15.000 km menzile sahip.

*ABD, Afganistan işgalinin başladığı 2001 yılında Taliban ve El Kaide'ye ait mevzilerin hedef alınmasında ve Tora Bora operasyonlarında B-52 ağır bombardıman uçaklarını aktif bir şekilde kullandı.

*Son olarak ABD, dahil olduğu çatışma bölgelerine yönelik askeri operasyonlarda kullanmak üzere 2016 yılında Katar'a B-52 bombardıman uçakları konuşlandırdı. O günden bu yana Afganistan ve Irak’ta bazı operasyonlarda B-52’lerin kullanıldığı görüldü.

