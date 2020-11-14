Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu heyeti ile Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’ne ilişkin toplantılara bugün de devam edilecektir." İfadeleri kullanıldı.

Heyetler arasındaki ilk toplantı dün Milli Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirilirken bugün de toplantılara devam edilecek.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, imzalanan ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan’a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecini çok yakından takip edileceği, taviz verilmesine müsaade edilmeyeceği, ihtiyaç duyulması halinde hiç tereddüt etmeden Azerbaycan’a her türlü desteği verileceği bir kez daha vurgulandı.

Milli Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan’ın davası, bizim davamız, sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir ” denildi.